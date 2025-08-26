На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе захотели переложить на США вопрос санкций против России

Politico: ЕС считает, что США должны ввести наиболее серьезные санкции против РФ
Virginia Mayo/AP

В ЕС считают, что именно Соединенные Штаты должны ввести наиболее серьезные санкционные ограничения в отношении России. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, блок все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы закрутить гайки», — отмечает издание.

В материале говорится, что новый пакет санкций ЕС против России не будет подразумевать новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей РФ.

Страны Европейского союза на текущей неделе (25 — 31 августа) обсудят будущие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов, а также подготовку 19-го пакета антироссийских санкций.

Кроме того, 22 августа ЕС перевел Украине новый транш в размере €4,05 млрд.

Ранее на Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов.

Переговоры о мире на Украине
