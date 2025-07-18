«Один из самых жестких»: ЕС принял пакет санкций против РФ, снижающий потолок цен на нефть

ЕС запретит все операции с РФПИ и его дочерними структурами

В Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Совет Евросоюза 18 июля утвердил 18-й пакет санкций против России и уже начал разработку 19-го. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в социальной сети X назвала новые рестрикции «одним из самых жестких» пакетов санкций в отношении РФ на сегодняшний день. Они призваны заставить Москву «прекратить войну» на Украине, подчеркнула дипломат.

«Мы еще больше урезаем военный бюджет Кремля, вводим меры против 105 судов «теневого флота» и их пособников, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», — отметила Каллас.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис уточнил, что Брюссель вводит рестрикции в отношении 22 российских банков.

Кроме того, под санкции попадут газопроводы «Северный поток», «которые в настоящее время закрыты, но которые Москва стремится возобновить в будущем», а также российский нефтеперерабатывающий завод в Индии.

Также согласовано снижение потолка цен на нефть из России, подчеркнула Каллас. Какими будут новые параметры, она не раскрыла. По информации Reuters, речь идет о $47,6 за баррель вместо $60.

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в июне составила $58,9 за баррель.

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«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для [производства] беспилотников», — добавила глава дипломатии ЕС.

Что еще известно о новых санкциях?

Перечень санкций пока не опубликован в официальном журнале ЕС, это произойдет после их утверждения на министерском уровне. Западные информационные агентства сейчас делятся инсайдерской информацией о том, что вошло в обновленный пакет санкций.

По информации Bloomberg, новые рестрикции предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций.

При этом на сайте МИД Эстонии сказано, что Брюссель заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции.

Телеканал Euronews сообщил, что ЕС запретит все операции не только с 22 банками, но и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его «дочками».

Кроме того, в 18-й санкционный список ЕС против РФ включены более 50 физических лиц, компаний и организаций, утверждает DPA. Теперь в списке свыше 2500 позиций.

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Также в Брюсселе согласовали запрет на импорт нефтепродуктов в ЕС на основе нефти из РФ. По данным DPA, он коснется мазута, а также авиационного и автомобильного топлива на основе российской нефти. Брюссель намерен закрыть пробел в санкционном регулировании, который допускал непрямой импорт российской продукции через третьи страны, подчеркнуло агентство.

Помимо прочего, ЕС добился введения дополнительных ограничений на экспорт оборудования двойного назначения. Рестрикции затронут, в частности, станки, которые «могут быть использованы в военной промышленности», добавило DPA.

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Издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники пишет, что новые рестрикции против РФ также затрагивают семь компаний из Китая и четыре из Турции.

«Гарантируем, что у России закончатся <…> деньги» , — подчеркнул глава МИД Литвы Кестутис Будрис в Х.

Словакия отказалась блокировать санкции

Согласование нового пакета санкций блокировала Словакия. Она опасались негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. Но накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что блокирование рестрикций стало нецелесообразным на фоне переговоров с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу поставок энергоресурсов.

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — отметил политик в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

По словам Фицо, начинается второй этап «поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа». Премьер подчеркнул, что уже одобрен «четкий план» по реализации национальных интересов Словакией, и создана команда, которая ответственна за достижение предложенных ЕК гарантий.

Агентство DPA выяснило, что Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России только после «уступок». Братиславу заверили, что она может не бояться тяжелых экономических и финансовых последствий.

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17-й пакет санкций ЕС против России был утвержден 20 мая. Сразу после этого Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира». По информации МИД Эстонии, уже началась работа над 19-м пакетом рестрикций.