Россиянам назвали главные способы сэкономить на сборах ребенка в школу

Один из самых эффективных способов сэкономить на сборах ребенка в школу – это начать подготовку уже в июне. В этом время цены еще заметно ниже, а ближе к учебному году они будут расти, рассказал 360.ru член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения «Опоры России», предприниматель Арон Тухватуллин.

По мнению эксперта, крайний срок подготовки к учебе – это первая половина июля.

«Нужно стараться объединять усилия, например, в рамках класса покупать оптом или на маркетплейсах при доставке. По мере приближения даты Х цены начнут расти, поэтому следует готовиться заранее», — рассказал он.

Если же в июне провести закупку необходимых для школы товаров не удалось, то лучше подождать, когда они снова подешевеют, считает Тухватуллин. Он также порекомендовал приобретать школьные принадлежности на маркетплейсах, а также обратить внимание на местных оптовиков. Важно также следить за новостями о различных акциях и выгодных предложения, заключил предприниматель.

Исследователи до этого выяснили, что при подготовке детей к школе российские родители тратят большую часть денег на одежду и различные гаджеты. Так, базовый комплект школьной формы обойдется родителям в 8-9 тыс. рублей, новый телефон – в 10-15 тыс. рублей, а ноутбук в 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, на чем россияне сэкономят при сборах детей к 1 сентября.