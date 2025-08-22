Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству

Представители Москвы и Баку подписали протокол МПК по сотрудничеству в экономике

В Астрахани состоялось заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству с участием делегаций РФ и Азербайджана, по итогам которого был подписан протокол. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали замглавы правительства РФ Алексей Оверчук и его коллега из Азербайджана Шахин Мустафаев.

Всего в состав делегаций входило более 40 представителей различных ведомств с обеих сторон. В их числе сотрудники министерств, таможни и банковского сектора.

По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, в ходе заседания МПК мог затрагиваться вопрос освобождения арестованных в Баку россиян. Она также предположила, что в ближайшее время граждан РФ выпустят из-под ареста.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев посетят одно мероприятие в сентябре.