«Общество волнуется»: в СПЧ ждут освобождения россиян, арестованных в Азербайджане

В Астрахани прошла межправительственная комиссия России и Азербайджана — делегации обсуждали на ней экономическое сотрудничество. Не исключено, что затрагивался и вопрос освобождения арестованных в Баку россиян, заявила «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Я думаю, что тема освобождения наших граждан поднимается. Очень важно, чтобы мы об этом не забывали — в то время как политики думают о высоком, о большом, мы говорим про конкретных людей. Я говорю про тех, кого задержали [в Баку] по обвинению якобы в наркоторговле и якобы в кибермошенничестве. Я общалась практически со всеми родственниками, то есть с родственниками каждого из них. И могу вас заверить, что это люди разных профессий: врачи, учителя, студенты — это совершенно обычные люди, которые в силу обстоятельств оказались в моменте в Баку», — сказала она.

Меркачева объяснила, почему не считает арестованных азербайджанскими властями россиян преступниками.

«Есть случай — один парень, студент, он с мамой приехал. И мама до сих пор понять не может, как [все] произошло. То есть она точно знает, что он в этот момент ничем преступным не мог заниматься, потому что изначально была поездка семейная запланирована — такой, какая она была. Только никто не мог предположить ее финал. Так вот и получается, что это обычные люди, которые, как всегда, в меньшей степени могут интересовать большую политику. Наша задача — напоминать о них нашим политикам, которые скажут уже об этом представителям страны Азербайджана. И я думаю, что не будут умалчивать тот факт, что общество волнуется, и хотелось бы, чтобы поскорее эти люди вернулись», — сказала она.

По словам члена СПЧ, появились предпосылки к освобождению россиян из тюрем.

«Я абсолютно уверена, что на встрече эта тема прозвучит. Я также предполагаю, что в ближайшее время все-таки их освободят. По крайней мере, и азербайджанские СМИ вытаскивают эту тему в повестку, а это может быть таким сигналом — то, что в сфере интересов азербайджанской большой политики отпустить наших граждан. Всегда неприятно думать, что идет некий торг, и что как раз вот разменной монетой могут быть люди. Но всегда, напротив, приятно осознавать, когда мы надеемся на то, что русские своих не бросают и уверены, что все-таки наши политики вернут наших граждан на родину», — сказала она.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

22-го августа в Астрахани состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном под совместным председательством Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств обеих стран, обсуждались экономические вопросы между Москвой и Баку.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев посетят одно мероприятие.