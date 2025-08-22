Стало известно, что Путин и Алиев посетят одно мероприятие

Haqqin: Путин и Алиев посетят саммит ШОС в Китае с 31 августа по 1 сентября

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев посетят саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на министра иностранных дел КНР Лю Биня.

«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с главами более чем 20 зарубежных стран и 10 международных организаций на берегах реки Хайхэ...» — заявил глава МИД Китая.

По его словам, саммит должны посетить в том числе лидеры Азербайджана и России. Сообщается, что на встречу также приглашены премьер-министры Армении и Индии Никол Пашинян и Нарендра Моди, а также лидеры Ирана и Турции Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Эрдоган.

В последние месяцы во взаимоотношениях России и Азербайджана наблюдаются трудности. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Алиев дал совет Украине, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа». Он заявил, что Киеву «нельзя соглашаться на оккупацию».

Ранее в Москве оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины.