Сбер завершил выплату дивидендов

Сбер завершил выплату рекордных в истории банка дивидендов за 2024 год на общую сумму 786,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Всего на выплату дивидендов банк направил 50% от чистой прибыли. Половину от этой суммы получило государство как контролирующий акционер Сбера. Вторую половину банк выплатил более чем 2 млн физических и юридических лиц.

Как рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов, банк на протяжении 3 лет стабильно выплачивает высокие дивиденды.

«Выплачиваемые нами рекордные дивиденды подтверждают ожидания акционеров, укрепляя их доверие и интерес к акциям Сбера», — сказал он.

Также Сбер провел опрос, в рамках которого 32% инвесторов заявили о намерениях реинвестировать эти дивидендные выплаты.