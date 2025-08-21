На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере MAX

Клиенты ВТБ смогут переводить деньги и оплачивать счета через СБП в MAX
Depositphotos

ВТБ объявил о расширении функционала цифрового банка, доступного в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь в мессенджере пользователи могут переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду.

В банке уточнили, что клиенты ВТБ в MAX уже могут просматривать баланс, историю операций, оплачивать счета и покупки, подключать банковские продукты, выбирать категории кешбэка и настраивать уведомления. Для выполнения операции необходимо авторизоваться в мессенджере с использованием кода доступа, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. После этого пользователь может выбрать нужную финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне прямо в чате.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора, член правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Максим Крукелис подчеркнул, что НСПК стремится расширить возможности платежных инструментов и интегрировать их с новыми площадками и платформами.

«ВТБ стал одним из первых, чьи клиенты уже сегодня могут переводить деньги через СБП в отечественном мессенджере Max — как прямо в открытом чате, так и через встроенный цифровой банкинг. Такие переводы остаются быстрыми и безопасными», — добавил он.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов уточнил, что в текущий момент клиентам банка в мессенджере MAX доступен полноценный банкинг без необходимости переходить в другие приложения.

«ВТБ планирует и дальше развивать цифровой банк в MAX как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции: от переводов и платежей до оформления продуктов», — добавил он.

Отмечается, что ВТБ стал одним из первых банков, запустивших сначала чат-бот, а затем полноценный цифровой банк на платформе MAX. Сервисы защищены на уровне мобильного приложения и интернет-банка. Сканер QR-кода для MAX разработан компанией Smart Engines

