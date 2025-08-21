На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия прекратила закупать картофель у Грузии

Россия приостановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок
Россия в июле приостановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных закупок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской статслужбы.

Как пишет агентство, в то же время РФ в прошлом месяце сократила импорт картофеля из Китая — до $6,9 млн, что в 1,8 раза меньше уровня июня. Отмечается, что такая ситуация может быть связана с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России по сравнению с 2024 годом. РИА приводит данные Минсельхоза, согласно которым, на середину июля, урожай раннего картофеля в РФ вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил около 240 тыс. тонн.

До этого сообщалось, что Грузия отправила на российский рынок 16,3 тыс. тонн картофеля на сумму $6,8 млн. Для сравнения: в апреле прошлого года таких поставок вообще не было. Объемы в денежном выражении в этот период выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, а по массе — примерно на треть.

Ранее стало известно, что Россия стала главным покупателем грузинских яблок.

