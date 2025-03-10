Россия стала главным покупателем грузинских яблок

Россия стала ключевым импортером грузинских яблок в период с августа 2024 по март 2025 года, закупив 12,84 тыс. тонн фруктов. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Geostat).

Поставки начались 1 августа 2024 года — даты официального старта сбора осенних сортов, включая «голден», «антоновка», «старт» и «синап».

Общий объем экспорта яблок за указанный период составил 12,9 тыс. тонн на сумму $8,9 млн. Помимо России, небольшие партии отгружены в Казахстан, Армению и Турцию.

Экспорт фруктов (яблоки, персики, виноград, мандарины) — важная статья доходов Грузии. Для поддержки производителей правительство компенсирует часть затрат на закупку яблок у фермеров, выплачивая субсидии в размере $0,03 за 1 кг.

Основные регионы выращивания яблок сосредоточены в центральной части страны — Гори, Карели и Каспи, где климатические условия оптимальны для садоводства.

8 марта издание «Взгляд» писало, что объем переводов из РФ в Грузию в январе 2025 года оказался на 62% ниже, чем в том же месяце 2024 года.

Ранее глава Абхазии рассказал, как должны быть урегулированы отношения с Грузией.