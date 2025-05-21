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Поставки картофеля из Грузии в Россию побили рекорд

РИА Новости: Грузия в апреле увеличила поставки картофеля в Россию до $6,8 млн
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Грузия значительно нарастила экспорт картофеля в Россию — в апреле объемы поставок достигли рекордных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Из них следует, что Грузия отправила на российский рынок 16,3 тыс. тонн картофеля на сумму $6,8 млн. Для сравнения: в апреле прошлого года таких поставок вообще не было.

Объемы в денежном выражении выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, а по массе — примерно на треть. Россия остается главным покупателем грузинского картофеля уже третий месяц подряд. С начала года объем поставок из Грузии в РФ составил 42 тыс. тонн, что принесло грузинским поставщикам почти $17 млн. Таким образом, российский рынок стал крупнейшим для этого сегмента в Грузии — на него приходится около двух третей всего картофельного экспорта страны.

Кроме России, грузинский картофель активно закупают Азербайджан (20,2 тыс. тонн) и Армения (3,4 тыс. тонн). В меньших объемах интерес к продукции проявили Казахстан, Туркмения, Молдавия и Узбекистан.

Ранее россиянам рассказали о взлете объема ввоза сливочного масла из неожиданных стран.

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