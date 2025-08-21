В России задолженность по зарплате превысила 1 млрд рублей

На конец июля 2025 года задолженность по заработной плате в России достигла 1 млрд 43,9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

По сравнению с июнем сумма увеличилась на 96,7 млн рублей (+10,2%), а в годовом выражении выросла почти вдвое — на 521,2 млн рублей (+99,7%).

Из общей суммы долгов 697,7 млн рублей (66,9%) пришлись на задолженность, образовавшуюся в 2025 году, 255 млн рублей (24,4%) — на 2024 год, и 91,2 млн рублей (8,7%) — на 2023-й и более ранние периоды.

При этом доля работников обследованных организаций с задолженностями по зарплате составила менее 1%, уточнили в Росстате.

По словам исполняющего обязанности директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Владимира Смирнова, ситуация не является критической для экономики. Он отметил, что проблема действительно затрагивает часть работников, однако абсолютный уровень задолженности по зарплате в масштабах страны остается сравнительно низким.

В августе 22-летний житель Москвы вернул у работодателя долг по зарплате благодаря вмешательству прокуратуры. Молодой человек с 2023 года работал в коммерческой фирме на должности тестировщика. С января 2025 года ему перестали начислять вознаграждение, а когда сотрудник уволился, с ним не произвели окончательный расчет. Молодой человек обратился для защиты своих трудовых прав в прокуратуру, после чего получил от бывшего работодателя более 700 тысяч рублей.

