Власти активно обсуждают доступ к приложениям банков при отключении интернета

Российские власти перешли к стадии активного обсуждения проекта по обеспечению россиянам доступа к ключевым цифровым сервисам, таким как «Госуслуги», банковские приложения и системы экстренного оповещения, в условиях возможных ограничений работы интернета, сказала «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Проект по обеспечению приоритетного и непрерывного доступа к ключевым цифровым сервисам, таким как «Госуслуги», банковские приложения и системы экстренного оповещения, в условиях возможных ограничений работы интернета, находится на этапе активного обсуждения между министерством цифрового развития, операторами связи и профильными ведомствами. Точные сроки реализации пока не установлены, но введение необходимых мер запланировано на осень 2025 года. Основным шагом станет внедрение новых правил по установке и использованию специализированных технических средств, позволяющих приоритизировать трафик. Важное значение придается согласованию с Роскомнадзором и формированию единой технологической базы для стабильного функционирования этих сервисов», — отметила Епифанова.

По ее словам, для успешного воплощения этой инициативы уже сегодня требуется внести изменения в нормативно-правовую базу, дающие операторам возможность создавать исключения для отдельных критически важных сервисов. Также сенатор призвала настроить маршрутизацию и сегментацию сетевого трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу в условиях ограничений. Епифанова уточнила, что сейчас ведется установка и испытание технических систем, контролирующих фильтрацию и управление трафиком, что поможет сохранять доступ к важным ресурсам даже во время ограничений. Параллельно разрабатываются и согласуются технологические стандарты, модернизируется операторская инфраструктура и создается механизм дистанционного управления оборудованием для экстренного реагирования, добавила сенатор. Таким образом, фундамент для внедрения системы приоритетного доступа формируется уже сегодня и будет введен в действие после официального утверждения нормативных документов, заключила Епифанова.

Минцифры совместно с телеком-операторами обсуждает механизм, который позволит сохранять доступ к ключевым цифровым сервисам даже при перебоях в работе интернета, написал Forbes 28 июля. В числе приоритетных направлений называются «Госуслуги», мобильные приложения банков и системы экстренного оповещения. Рассматривается вариант выделения для них особого трафика, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование даже в условиях возможных ограничений.

