Стало известно, на сколько подорожал отдых в Турции за последние годы

РБК: стоимость отдыха в Турции за три года выросла более чем на 30%
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Туры в Турцию за три года выросли в цене на 31,2%, при этом популярность туров за этот же срок увеличилась на 108%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования агрегатора туров Onlinetours.

Для исследования специалисты сравнили цены на пакетные туры для двоих на 7–10 ночей в мае–июле за указанный период.

«Если в 2023-м средний чек на путевку за двоих составлял 120,8 тыс. рублей, то в следующем году он вырос на 22,15% — до 147,5 тыс. рублей, а в 2025-м — до 158,6 тыс. рублей», — говорится в материале.

Самыми дорогими курортами Турции среди популярных у россиян назвали Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы, а также регион Белек.

В начале августа эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip посоветовали россиянам отправляться на летний отдых в Абхазию. По данным их анализа, стоимость билетов и отелей в Республике оказалась наиболее бюджетной в сравнении с другими популярными направлениями. Так, слетать в Сухум из Москвы можно минимум за 32,4 тыс. рублей туда и обратно, а номер в трехзвездочном отеле обойдется в 6 тыс. рублей за сутки.

Ранее россияне рассказали, почему в этом году перенесли свой отпуск.

