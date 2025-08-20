На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об ослаблении рубля

Экономист Зельцер ожидает доллар по 90 рублей осенью
Осенью курс доллара поднимется до 85-90 рублей, евро — 95-100 рублей, юаня – 11,5-12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Тенденция укрепления иностранных валют может продолжиться на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортеров. По мере нормализации геополитических отношений скорость снижения ставки ЦБ может ускориться, а нормативы репатриации уже отменены — это факторы за среднесрочное ослабление рубля и рост курсов иностранных валют», — отметил Зельцер.

По его словам, после мощного июльского всплеска курсов зарубежных валют на фоне угроз санкций и последовавшей августовской коррекции из-за активизации переговорного процесса наблюдается более размеренное восстановление позиций инвалют и достаточно спокойный откат рубля с многолетних максимумов.

19 августа курс доллара в моменте поднимался до 82,7 рубля, евро — 94,4 рубля, юаня — 11,18 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 21%, евро — на 10,5%, юань — на 22%.

Ранее ученая рассказала, как защитить сбережения в 2025 году.

