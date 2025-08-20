Стало известно, где россияне проведут осенний отпуск

Большинство российских путешественников (55%) запланировали перелеты внутри страны на осень 2025 года. Самое популярное направление — Сочи. На него приходится 20% всех внутренних бронирований авиабилетов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

В топ направлений сентября также входят Москва (12%), Санкт‑Петербург (10%), Калининград (8%), Минеральные Воды (5%), Махачкала (4%), Казань и Владивосток (по 3%), Екатеринбург и Уфа (по 2%).

«За последние три года внутренний туризм в России вырос, а в начале 2025 года мы наблюдаем еще и рост интереса со стороны иностранных гостей. Это отличный результат, который говорит о развитии инфраструктуры и разнообразии туристических возможностей в нашей стране. Традиционные лидеры — Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан — сохраняют свою привлекательность, но мы активно развиваем и новые направления. Также делаем ставку на круглогодичные морские курорты, где можно отдыхать не только летом, но и в межсезонье. Все это показывает, что россияне все чаще выбирают отдых внутри страны, а мы со своей стороны будем продолжать создавать для этого комфортные условия», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша, комментируя статистику сервиса.

В городах России туристы отдыхают в среднем неделю, а дольше всего путешествуют в Сочи и Минеральных Водах — по 10 дней. С детьми летят 8%, а самым детским направлением традиционно остается Сочи, куда 11% бронирований оформлены на путешественников с детьми.

Доля зарубежных поездок россиян осенью будет 45%. Каждый пятый (21%) международный рейс в сентябре забронирован Узбекистан. Также туристы планируют полететь в Турцию (12% бронирований), Казахстан и Китай (по 6%), Армению (5%), Грузию (5%) и Японию (4%). Отдых за границей планируют в среднем на 10 дней, а дольше всего — в Японии (почти две недели). С детьми забронированы 5% авиабилетов.

