Названа стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

«Авиасейлс»: самый дешевый авиабилет из Сочи в Уфу летом стоил 947 рублей
Shutterstock

Самый дешевый авиаперелет по России летом текущего стоил 947 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса покупки авиабилетов «Авиасейлс».

В публикации говорится, что речь идет о рейсе из Сочи в Уфу. При этом билет был куплен за два дня до полета. Рейс выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. На международных рейсах самым выгодным стал перелет компании Qanot Sharq. Рейс из Москвы в Ташкент обошелся одному из пассажиров в 1,7 тыс. рублей.

Помимо этого, дешевые билеты наблюдались на рейсы в Санкт-Петербург (1,1 тыс. рублей), Мурманск (1,1 тыс. рублей) и Калининград (1,5 тыс. рублей).

Кроме того, билеты из Санкт-Петербурга в Москву можно было приобрести за 1,6 тыс. рублей, в Мурманск — 1,7 тыс. рублей, а в Калугу — 2 тыс. рублей.

До этого RT со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий «Туту» писал, большое количество россиян, которые этим летом выбрали путешествие на самолете, отправились на Черное море. Так, согласно статистике по продажам билетов на морские направления, 59% всех полетов этим летом пришлось на Сочи и Геленджик.

Ранее пара из РФ пожаловалась на перенос рейса из Сербии на 8 часов назад.

