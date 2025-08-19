Производители сои призвали Трампа возобновить торговлю с Китаем

Производители сои из США оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны президента США Дональда Трампа с Китаем. Об этом говорится в письме Американской ассоциации сои (American Soybean Association, ASA), адресованном главе Белого дома.

В публикации говорится, что ответные пошлины закрывают американским фермерам возможность выхода на экспортный рынок перед сбором урожая сои 2025 года. Производители призвали американского лидера рассмотреть вопрос отказа от ограничений на сою.

Фермер из Кентукки Калеб Рэгланд написал, что предприниматели, занимающиеся соей, оказались на грани финансового краха.

«Цены продолжают падать, и в то же время наши фермеры платят значительно больше за ресурсы и оборудование», — говорится в сообщении.

Он добавил, что фермеры из США не смогут продержаться в торговом споре долго, поскольку китайская сторона импортировала более 60% мировых поставок сои. При этом Соединенные Штаты в данном аспекте были лидирующими. Пошлины сделали американскую сою дороже на 20%, и Пекин переключился на Бразилию.

Ранее Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая на 90 дней.