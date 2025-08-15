Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу РФ активы латвийского банка

Генеральная прокуратура России направила в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать в пользу РФ принадлежащую латвийскому Rietumu Banka компанию, которая владеет недвижимостью на территории страны. Об этом сообщил ТАСС источник в ведомстве.

В документе указывается, что с февраля 2022 года банк присоединился к антироссийской политике властей Латвии, в том числе через созданный фонд Nakotnes Atbalsta Fonds («Фонд поддержки будущего»), оказывая поддержку инициативам в пользу Украины и ее вооруженных сил. Также кредитная организация присоединилась к санкциям против России и реализовывала их на территории РФ через московское представительство.

Хотя в июле 2024 года представительство заявило в ЦБ об отсутствии участия в капитале российских юрлиц, прокуратура установила, что через дочернюю RB Investments SIA банк контролирует московское ООО «КИ Инвест» — номинального владельца принадлежащей ему недвижимости в Москве и области. Речь идет о земельных участках более 1,24 га и зданиях площадью свыше 13,8 тыс. кв. м. Доходы от аренды, по данным ведомства, выводились за границу в обход экономических мер.

С 2022 года под видом погашения кредита за рубеж было переведено 105,29 млн рублей, при этом основной долг не уменьшался и к февралю 2025 года достиг €21,485 млн (более 2 млрд рублей).

В иске содержится требование признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и «КИ Инвест», вернуть в собственность РФ 100% долей компании, а также взыскать выведенные средства. Прокуратура просит арестовать доли, недвижимость, движимое имущество, ценные бумаги и активы, принадлежащие «КИ Инвест», Rietumu Banka и его представительству в Москве.

