В России снижается средняя ставка по вкладам

В десятке крупнейших банков России, которые чаще всего привлекают клиентов вкладами, средняя максимальная процентная ставка по вкладам упала до 15,96%. Показатель уменьшился на 0,48 процентных пункта за десять дней, следует из материалов Центробанка.

Наиболее значительно сократились ставки по долгосрочным вкладам — на 0,95 процентных пункта для депозитов сроком более года.

Краткосрочные вклады на срок до трех месяцев снизились до 15,48% годовых. Это на 0,27 процентных пункта ниже, чем в третьей декаде июля.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка впервые с июня 2024 года оказалась ниже отметки в 16%. Тренд на снижение сохраняется с конца февраля 2025 года, когда показатель впервые опустился ниже ключевой ставки ЦБ.

Аналитики регулятора пояснили, что это зависит от темпов уменьшения инфляции и уровня инфляционных ожиданий.

За всю историю измерений рекордный показатель средней ставки пришелся на вторую декаду 2024 года, тогда он составил 22,28%.

Ранее россиян предупредили о скором обрушении ставок по депозитам.