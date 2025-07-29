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Россиян предупредили о скором обрушении ставок по депозитам

Экономист Остапкович: ставки по депозитам обрушатся на 3-4%
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

На фоне понижения Центробанком ключевой ставки до 18% банки снизят ставки по депозитам на 3-4%. Такой прогноз в беседе с aif.ru озвучил руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Банки осуществляют деятельность параллельно с ЦБ и ориентируются на решения регулятора, напомнил эксперт.

«Таким образом, сейчас все коммерческие банки будут синхронно снижать ставки по депозитам. Снижение может составить 3-4 пункта», — считает он.

В среднем ставка по депозитным вкладам составит порядка 16-17% при максимальных показателях, обрушившись с недавних 21-22%, заключил Остапкович.

Напомним, ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гильдия риелторов спрогнозировала ситуацию на рынке недвижимости при новой ключевой ставке.

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