В Корпорации МСП назвали сферы бизнеса, популярные у ветеранов СВО

Корпорация МСП: свыше 80% ветеранов открывают бизнес в сферах услуг и сельхоза
Сергей Бобылев/РИА Новости

Свыше 80% ветеранов специальной военной операции (СВО) планируют открыть свое дело в сферах услуг, общественного питания, сельского хозяйства и туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

«По нашим оценкам, на сферу услуг приходится около 40% от всех проектов, порядка 15% — это общепит, 11% — туризм и 7% — сельское хозяйство», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Речь идет об участниках федеральной программы «СВОй бизнес», в которой в настоящее время принимают участие 300 человек из 13 регионов РФ. Они имеют право получить финансирование своего предпринимательского дела по льготной ставке, которая варьируется в зависимости от региона.

До этого правительство России расширило список территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.

В перечень регионов, прилегающих к районам проведения СВО и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины, добавили Республику Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также Анапу, Новороссийск и Геленджик.

Ранее Путин подписал закон о предельном сроке для начисления выплат раненым бойцам СВО.

