РФ и Киргизия обсуждают локализацию и контракты на поставку автомобилей

Москва и Бишкек обсуждают локализацию автопроизводителей РФ и настроены на достижение договоренностей по контрактам на поставку машин в Киргизию. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках российско-киргизского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время во всем мире наблюдается тренд по созданию производственных площадок на территории тех стран, где хотят присутствовать производители автомобилей.

«И Кыргызстан, конечно, не исключение здесь, поэтому мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений возможных локализации российских автопроизводителей», — отметил Чекушов.

Замминистра уточнил, что у РФ хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту и заявил о настрое российской стороны договориться о ряде контрактов на поставку машин.

До этого стало известно, что в России по итогам I полугодия на 2,1% снизилось производство легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад производства в июне превысил 28% в сравнении с тем же месяцем 2024-го.

Ранее в России представили автомобиль «Атом» для работы в такси.