В России представили автомобиль «Атом» для работы в такси

На Международном евразийском форуме «Такси» в Москве представили такси-версию автомобиля «Атом», сообщает ТАСС.

«Электромобиль представлен в классическом четырехместном исполнении. Ожидается также трехместная версия, обе могут быть в исполнении для корпоративных парков», — сообщает агентство.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее сообщалось, что в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций.