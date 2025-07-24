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Производство легковых машин упало в России

В России выпуск легковых автомобилей снизился в июне на 28%
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Михаил Голенков/РИА Новости

В России по итогам I полугодия на 2,1% снизилось производство легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад производства в июне превысил 28% в сравнении с тем же месяцем 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Выпуск легковых авто в июне сократился в годовом выражении на 28,2%, до 45 тыс. Вместе с тем этот показатель на 28,4% больше результата мая 2025 года. За первую половину 2025 года производство грузовиков упало на 23,9%, до 68,8 тыс.», — отмечается в сообщении.

Июньские показатели выпуска грузовиков на 40% ниже прошлогодних: за месяц выпущено 10,3 тыс. грузовых автомобилей. Производство автобусов массой от 5 тонн в первом полугодии снизилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,7 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что «Урал» отзовет тысячи грузовиков в России.

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