Корпорации Google предложили $34,5 млрд за браузер Chrome

Американская компания Perplexity, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, направила Google предложение о покупке браузера Chrome за $34,5 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, сумма предложения почти вдвое превышает рыночную стоимость самой Perplexity, которая оценивается в $18 млрд. В компании заявили, что получили поддержку ряда инвесторов, готовых профинансировать покупку.

Предложение поступило на фоне рассмотрения в американском суде дела о возможном принуждении Google к продаже браузера с целью ослабления его монопольного положения на рынке веб-поиска. Инициативу Perplexity можно рассматривать, как сигнал о наличии заинтересованного покупателя, считают эксперты.

При этом Google отказывается от идеи продажи Chrome, утверждая, что это может подорвать бизнес корпорации, ограничить развитие новых технологий и повысить риски для кибербезопасности.

Новость дополняется.