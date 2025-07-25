Google грозит по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

«Ведомости»: Google грозит по 65 млрд рублей за каждое судебное разбирательство

За каждое судебное разбирательство с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Издание со ссылкой на имеющиеся в распоряжении определения Арбитражного суда Москвы пишет, что было удовлетворено требование о запрете Google Ireland Limited продолжать разбирательства в судах Американской арбитражной ассоциации по делам, которые были связаны с оспариванием конкурсным управляющим Валерием Таляровским сделок в деле о банкротстве ООО «Гугл» и привлечением к субсидиарной ответственности.

«Ведомости» обращают внимание на решение суда, который указывает на обоснованность запрета разбирательств. Причиной тому названо продолжение разбирательств ирландского офиса корпорации в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии.

Как пояснил «Ведомостям» партнер Art de Lex Артур Зурабян, сумма взыскания в размере 65,08 млрд рублей составляет 50% от размера финансовых требований конкурсного управляющего ООО «Гугл» в контексте споров об оспаривании платежей, совершенных в пользу Google Ireland Limited.

24 января компания Google Ireland Limited подала ходатайство в суд Калифорнии с требованием ограничить участие ООО «Гугл», его конкурсного управляющего и представителей в деле о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом Москвы. Спустя три дня, 27 января, американский суд принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие указанным лицам представлять интересы в российском судебном процессе. Как пояснил источник «Ведомостей», запрет касается как минимум двух ключевых аспектов дела: вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности и оспаривания сделки российского должника с GIL в соответствии с законодательством о банкротстве.

23 апреля сообщалось, что Московский арбитражный суд постановил взыскать с Google Ireland Limited судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today на случай продолжения компанией судебных разбирательств в США.

Ранее пользователей предупредили о «галлюцинациях» нейросетевого поиска в Google.