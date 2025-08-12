На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи красной икры упали на 21,9%

ТАСС: в России продажи красной икры снизились за год на 21,9%
true
true
true
close
Unsplash

Продажи красной икры в России за 11 месяцев снизились на 21,9%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«С апреля 2024 года по март 2025 года все категории «икорной» полки показали рост, исключением стала лишь красная икра, продажи которой в натуральном выражении снизились на 21,9%», — заявили в ВАРПЭ, отметив, что она продолжает оставаться лидером в этой категории.

Как объяснил президент ассоциации Герман Зверев, продажи снизились в связи со снижением вылова в три раза, а также изменением каналов дистрибуции.

Еще одной причиной он назвал то, что россияне стали чаще покупать икру в малых объемах, которые не сильно бьют по бюджету.

По его мнению, сегментация спроса на красную икру и каналов поставки на рынки продолжится, но она не приведет к существенному снижению ее популярности.

В июне глава Росстандарта Антон Шалаев сообщал, что в стране работают над обновлением ГОСТа на икру, который должен защитить граждан от фальсифицированной продукции.

Ранее в России предложили запретить физлицам провоз красной икры.

