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В России обновляют ГОСТ на икру

В Росстандарте начали обновлять ГОСТ на икру с акцентом на снижение соли
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Unsplash

В России работают над обновлением ГОСТа на икру, заявил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Чиновник назвал эту задачу «интересной» и уточнил, что речь идет о снижении массовой доли соли.

По его словам, это является одним из методов защиты россиян от фальсифицированной продукции на прилавках.

Действующий ГОСТ предполагает массовую долю поваренной соли в икре первого сорта в 4-6%, а для второго сорта этот показатель составляет 4-7%.

В мае глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение о необходимости полного запрета на транспортировку красной икры для личных нужд. Он отметил, что инициатива по введению ограничений поступила от губернаторов дальневосточных регионов, однако он сам считает разрешенный объем продукции в 10 кг несколько странным. Данкверт обратил внимание и на то, что качество икры, которую пассажиры перевозят, не контролируется, что приводит к обращениям к врачам.

Ранее эксперт рассказала, сколько стоит хорошая черная икра в России.

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