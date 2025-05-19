На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят запретить физлицам провоз красной икры

Глава Россельхоза Данкверт: нужен полный запрет провоза красной икры физлицами
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение о необходимости полного запрета на транспортировку красной икры для личных нужд. В интервью газете «Известия» он отметил, что инициатива по введению ограничений поступила от губернаторов дальневосточных регионов, однако сам Данкверт считает, что разрешенный объем продукции выглядит несколько странно.

Он прокомментировал эксперимент по ограничению вывоза лососевой икры весом свыше 10 кг воздушным транспортом, подчеркнув, что если кто-то хочет насладиться икрой, он может купить ее в магазине или попробовать в регионах, где она производится.

«Критерий в 10 кг вызывает у меня вопросы», — добавил он.

Данкверт также обратил внимание на то, что качество икры, которую пассажиры перевозят, не контролируется, что приводит к обращениям к врачам.

«Мы давно утверждаем, что перемещение такой продукции должно быть запрещено. Это может быть непопулярным решением, но мы обязаны минимизировать риски для здоровья граждан и сократить затраты государства на лечение последствий завозимых заболеваний», — сказал он.

В завершение глава Россельхознадзора сообщил, что был согласован проект постановления правительства, касающийся дополнительного регулирования перевозок икры красной рыбы в Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественную икру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами