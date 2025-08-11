Стоимость второй по популярности криптовалюты обновила многолетний максимум

Эфир подорожал за неделю на 20% и обновил многолетний максимум по итогам торгов

Курс эфира (ETH) обновил многолетний максимум, превысив отметку в $4,3 тыс. За неделю стоимость этой криптовалюты увеличилась более чем на 20%, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным coinmarketcap.com, курс эфира достигал отметки в $4332, максимума с 9 декабря 2021 года.

6 августа главный аналитик Bitget Райан Ли рассказал, что главный фокус внимания инвесторов на рынке криптовалют сохраняется на биткоине, рост некоторых альткоинов носит очаговый характер. По его мнению, биткоин остается наиболее стабильным активом. Он добавил, что индекс альткоинов находится в районе отметки 30, поэтому пока об альтсезоне (периоде, когда большинство альткоинов показывают значительно больший рост, чем биткоин) говорить рано.

5 августа сообщалось, что в течение последних трех месяцев 2025 года продавцы криптовалюты все чаще сталкиваются с ситуацией, когда покупатели разбивают ответные рублевые переводы на несколько мелких платежей. Следствием этого является блокировка банковских счетов продавцов из-за выявления подозрительных транзакций.

Ранее стало известно, что нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером.