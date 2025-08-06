Криптоаналитик рассказал, какой актив остается наиболее стабильным

Главный фокус внимания инвесторов на рынке криптовалют сохраняется на биткоине, рост некоторых альткоинов носит очаговый характер. Об этом РИАМО рассказал главный аналитик Bitget Райан Ли.

По его мнению, биткоин остается наиболее стабильным активом. Он добавил, что индекс альткоинов находится в районе отметки 30, поэтому пока об альтсезоне (периоде, когда большинство альткоинов показывают значительно больший рост, чем биткоин) говорить рано.

«Снижение доминирования BTC от годового максимума говорит о начальной ротации капитала в альткоины, отражая осторожный оптимизм инвесторов и выборочный интерес к риску — особенно в токенах экосистемы Ethereum и проектах DeFi. Однако низкий индекс свидетельствует о том, что сила альткоинов носит очаговый характер, а не повсеместный», — отметил Ли.

Накануне сообщалось, что в течение последних трех месяцев 2025 года продавцы криптовалюты все чаще сталкиваются с ситуацией, когда покупатели разбивают ответные рублевые переводы на несколько мелких платежей. Следствием этого является блокировка банковских счетов продавцов из-за выявления подозрительных транзакций.

Ранее стало известно, что нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером.