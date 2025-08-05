Покупатели крипты стали разбивать рублевые переводы на несколько платежей

Обмен криптовалют на рубли стал происходить с сильным дроблением переводов

В течение последних трех месяцев 2025 года продавцы криптовалюты все чаще сталкиваются с ситуацией, когда покупатели разбивают ответные рублевые переводы на несколько мелких платежей. Следствием этого является блокировка банковских счетов продавцов из-за выявления подозрительных транзакций, пишет газета «Ведомости».

В качестве примера приводится случай, когда клиент крупного банка попытался вывести через криптовалютную биржу сумму в рублях, эквивалентную 1000 USDT, и столкнулся с предложением от покупателей разделить данную сумму на несколько десятков рублевых переводов. Согласившись на предложение, он получил посредством Системы быстрых платежей серию переводов на сумму от 1996 до 5 тысяч рублей от различных физических лиц и банковских организаций.

Банк, в котором обслуживался продавец, счел данную транзакцию подозрительной, заблокировал доступ к счету и ограничил операции по нему. Кредитная организация обосновала свои действия ссылкой на 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Ограничения со счета продавца были сняты только после предоставления объяснений и подтверждающих документов.

Собеседник газеты отметил, что подобная практика дробления платежей отсутствовала еще полгода назад.

Причиной данного явления является стремление покупателей криптовалюты избежать банковского контроля и риска блокировки. Он подчеркнул, что это особенно актуально для лиц, профессионально занимающихся обменом криптовалют.

В первой половине 2025 года киберпреступники совершили хищения криптовалюты на сумму свыше $2,17 млрд. Подобный всплеск активности злоумышленников наблюдается на фоне увеличения стоимости цифровых активов.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой.