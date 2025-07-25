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Нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером

BitInfoCharts: неизвестный перевел забытые с 2011 года биткоины на $468 млн
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Загадочный владелец активировал «спящий» с 2011 года биткоин-кошелек, переведя 3962 BTC. Это следует из данных BitInfoCharts.

Большая часть монет была куплена по цене около $0,39 за BTC. За 14 лет хранения стоимость этих активов выросла в 300 000 раз: с примерно $1558 до более чем $468 миллионов на момент перевода (курс биткоина превышал $118 тыс.). Личность отправителя и возможная связь с другими недавними крупными транзакциями остаются неизвестными.

15 июля сообщалось, что неизвестный держатель более 80 тыс. биткоинов ($9,46 млрд) начал переводить криптовалюту на кошельки компании Galaxy Digital. По данным аналитической платформы Lookonchain, было уже отправлено 40 009 биткоинов ($4,68 млрд). Отмечается, что 14 лет назад криптовалюта поступали на кошельки при курсе около $0,78. При росте биткоина до рекордных $122 тыс. их стоимость выросла более чем в 150 тыс. раз.

Утром 4 июля активировались два «спящих» биткоин-кошелька, не использовавшихся с 2011 года — в них хранилось 20 000 BTC, приобретенных изначально за $16 тыс. По текущему курсу (~$109 тыс. за BTC) перевод эквивалентен $2,18 млрд.

Ранее в России назвали главные причины рекордного роста курса биткоина.

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