Экспортные ограничения 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза на парфюмерные отдушки могут позволить отечественным производителям нарастить свою импортонезависимость. Об этом «Российской газете» заявила старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Валентина Волкова.

Эксперт отметила, что Евросоюз запретил экспорт в Россию определенных химических веществ, которые используются при создании ароматов, и ограничил поставки готовых отдушек. Эти компоненты традиционно поставлялись с Запада и являлись важной частью технологического процесса.

Волкова подчеркнула, что санкции могут вызвать рост цен и дефицит продукции. Некоторые популярные ароматы могут даже полностью исчезнуть из продаж. Кроме того, возможно снижение инноваций, что затруднит создание новых ароматов и линий продукции.

При этом, по словам эксперта, имеются и свои плюсы. В условиях дефицита отечественные производители начнут активнее искать российских поставщиков или разрабатывать собственные технологии. Это может стать стимулом для развития внутреннего рынка парфюмерной промышленности и перехода к использованию натуральных масел и экстрактов растений, что потенциально повысит экологическую составляющую продукции и снизит зависимость от зарубежных компонентов. В итоге, у российских компаний появится шанс на укрепление собственных позиций, развитие внутреннего рынка ингредиентов и повышение технологическую независимость.

18 июля эксперт Игорь Балынин заявил, что российская экономика приспособилась к санкционному давлению со стороны недружественных стран, от очередного пакета санкций пострадает прежде всего Европа.

Ранее в МИД не исключили падение товарооборота между Россией и ЕС до нуля.