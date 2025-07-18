На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл последствия для Евросоюза из-за 18-го пакета санкций

Балынин: ЕС столкнется со спадом экономики из-за 18-го пакета санкций
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская экономика приспособилась к санкционному давлению со стороны недружественных стран, от очередного пакета санкций пострадает прежде всего Европа. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Результатом новых санкций станет мизерный (менее 1%) экономический рост или даже экономический спад во многих странах ЕС по итогам 2025 года», — сказал он.

Эксперт добавил, что не будет удивлен, если цены на нефть в ответ на принятые странами Евросоюза действия по установлению потолка покажут устойчивый рост вопреки ожиданиям содружества.

По мнению Балынина, в условиях, когда США грозятся ввести против ЕС повышенные пошлины и требуют увеличения расходов на оборону, Евросоюз должен предложить России дружбу.

Среди прочего собеседник издания отметил, что текущие действия ЕС абсолютно не продуманы ни с тактической, ни со стратегической точки зрения.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее сенатор оценила 18-й пакет санкций ЕС против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами