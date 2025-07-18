Российская экономика приспособилась к санкционному давлению со стороны недружественных стран, от очередного пакета санкций пострадает прежде всего Европа. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Результатом новых санкций станет мизерный (менее 1%) экономический рост или даже экономический спад во многих странах ЕС по итогам 2025 года», — сказал он.

Эксперт добавил, что не будет удивлен, если цены на нефть в ответ на принятые странами Евросоюза действия по установлению потолка покажут устойчивый рост вопреки ожиданиям содружества.

По мнению Балынина, в условиях, когда США грозятся ввести против ЕС повышенные пошлины и требуют увеличения расходов на оборону, Евросоюз должен предложить России дружбу.

Среди прочего собеседник издания отметил, что текущие действия ЕС абсолютно не продуманы ни с тактической, ни со стратегической точки зрения.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее сенатор оценила 18-й пакет санкций ЕС против России.