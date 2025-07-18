В МИД не исключили падение товарооборота между Россией и ЕС до нуля

Грушко не исключил, что товарооборот между РФ и ЕС упадет до нуля

Товарооборот между Россией и Евросоюзом (ЕС) может упасть до нуля. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ), передает ТАСС.

«Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд, в 2013 году, то в прошлом году он был 60, в этом году примерно где-то будет 40. Вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля», — отметил он.

Грушко обратил внимание, что ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России и намерен полностью отказаться от российских энергоносителей.

По словам дипломата, в настоящее время против РФ развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления, включая экономическое принуждение.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США забили тревогу из-за плана Трампа по санкциям против России.