В Госдуме хотят ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов

Депутат Миронов: наценка на 25 основных продуктов не должна быть выше 15%
Depositphotos

Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания (говядину, свинину, баранину, кур, неразделанную мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахарный песок, пищевую поваренную соль, черный чай, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, гречневую крупу, картофель, вермишель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и яблоки) не должна составлять больше 15% от их закупочной цены, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он рассказал, что сейчас супермаркеты могут повышать цены на некоторые товары на 100 или 200%, а россиянам приходится платить. По его мнению, властям нужно вмешаться в эту ситуацию.

«У нас (партии «Справедливая Россия — За правду». — «Газета.Ru») есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке... не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — сказал Миронов.

В прошлом месяце Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок «накрутки» к оптовой цене. Он получил письма от граждан с жалобами на цены на десерт. По его словам, обычный пломбир за год подорожал на 20%. Средняя цена продукта в магазинах сейчас составляет почти 120 руб., а в парках и других популярных местах семейного отдыха стоимость мороженого начинается от 200-250 руб.

Ранее эстонцы выстроились в очереди за дешевыми российскими товарами.

