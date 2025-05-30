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Общество
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Эстонцы выстроились в огромные очереди у границ России

Shot: на погранпереходе Нарва эстонцы выстроились в большие очереди ради шопинга
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

На пограничном переходе Нарва эстонцы выстроились в огромные очереди ради шопинга в дешевых российских магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что граждане Эстонии устремились в Россию в связи с низкой стоимостью продуктов и техники. На погранпереходе местные даже стали оказывать услуги ожидания в очередях — €10 (887 рублей) за час. Однако, подчеркивает Shot, купив товары на территории России, нужно сделать так, чтобы пограничники страны бывшего СССР их не конфисковали. Эстонские туристы срывают бирки с одежды и делают фотографии на новые телефоны, чтобы те казались использованными.

На этом фоне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с РФ вслед за Финляндией. При этом эстонцы покупают российские товары даже с двойной наценкой в своей стране.

До этого житель Эстонии Дмитрий Куракин выразил свое недовольство по поводу решения властей отключиться от совместной с Россией энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, РФ, Эстония, Латвия, Литва).

Ранее сообщалось, что эстонцы начали скупать электрогенераторы.

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