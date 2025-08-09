На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Росстат: нефтяники и рыболовы в России получают зарплату в более 200 тыс. рублей
Depositphotos

Среднемесячная начисленная зарплата в России в мае 2025 года составила 99 422 рубля, что на 14,5% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщили «Российской газете» специалисты Росстата.

В некоторых отраслях доходы значительно превышают средний уровень. Лидером по величине начисленных зарплат стала сфера трубопроводного транспорта — 316,7 тыс. рублей. На втором месте оказалась добыча нефти и природного газа — 225,9 тыс. рублей.

Третью строчку занимает рыболовство и рыбоводство — 209,7 тыс. рублей. Далее следует деятельность воздушного и космического транспорта с показателем 201,4 тыс. рублей. Замыкает пятерку производство табачных изделий — 191,8 тыс. рублей.

До этого результаты опроса, проведенного Lеvel Group, показали, что каждый пятый опрошенный россиянин (21%) подрабатывает в одном или двух местах. Еще 33% планируют это делать и уже ищут подходящее место для подработки.

Ранее карьерный консультант рассказала о плюсах и минусах работы на фрилансе.

