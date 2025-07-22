Стало известно, сколько россиян подрабатывают

Каждый пятый опрошенный россиянин подрабатывает в одном или двух местах

Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) подрабатывает в одном или двух местах. Таковы результаты опроса, проведенного Lеvel Group (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 33% планируют это делать и уже ищут подходящее место для подработки.

Чаще всего (33%) россияне подрабатывают в продажах и на маркетплейсах, 32% для дополнительного заработка пробуют себя в роли репетитора, бьюти-мастера или ремонтника. На третьем по популярности (14%) способе подзаработать — услуги курьера, работа в такси, доставке. 8% идут на производство для подработки. Реже всего россияне выбирают онлайн-фриланс — IT, дизайн, тексты (7%), дополнительный заработок на блоге и создании контента (6%).

Каждый второй россиянин с действующей ипотекой (48%) берет подработку. У большей части опрошенных (38%) до трети суммарного дохода от основного и дополнительного места работы уходит на ежемесячный платеж по ипотеке. Каждый третий россиянин (30%) отдает до 40% от всего дохода, а каждый четвертый (22%) — до 20%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.