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Карьерный консультант рассказала о плюсах и минусах работы на фрилансе

Консультант Султанова: регулирование заработка является плюсом фриланса
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Работа на фрилансе имеет много плюсов, среди них — возможность самостоятельно планировать свое рабочее время, выбирать заказчиков или делегировать обязанности другим, если деятельность подразумевает несколько этапов работы. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова.

По ее словам, такой работник может также свободно планировать отпуск и продолжать работать удаленно. Кроме того, фриланс позволяет регулировать заработок, например, если брать больше заказчиков. Однако у такой работы есть минусы, в том числе нестабильный доход. Фрилансеры также могут столкнуться с отсутствием заказчиков или не знать, как их найти.

«При этом есть риск, что работу можно долго не найти. Нет никаких гарантий, нет стабильной зарплаты, которая приходит два раза в месяц. Чтобы обезопасить себя, фрилансеры должны оформлять договор оказания услуг, а также работать по предоплате в 50%», — заключила Султанова.

Результаты опроса, проведенного компаниями «Росгосстрах» и hh.ru (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что каждый десятый опрошенный россиянин менял фриланс на наем. Всего более половины (58%) опрошенных россиян трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

Ранее сообщалось, что у двух фриланс-профессий в РФ зарплаты превысили 180 тысяч рублей.

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