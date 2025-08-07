В Еврокомиссии заявили, что не обязаны инвестировать в США

ЕК: Брюссель не обязан инвестировать $600 млрд в США, это были лишь намерения

Еврокомиссия (ЕК) не считает юридическим обязательством инвестировать в США $600 млрд в соответствии с договоренностями, достигнутыми с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Олофа Джилла

По его словам, то же самое касается и закупки в США энергоресурсов на $750 млрд. Джилл уточнил, что эти планы были озвучены как «агрегированные намерения» по возможным вложениям европейских компаний, но не как конкретные финансовые обязательства.

«Еврокомиссия не имеет и не ищет полномочий, чтобы заставить компании сделать это, мы лишь передали наши намерения», — заявил он в ходе брифинга в Брюсселе.

При этом обещание Трампа не поднимать пошлины на европейские товары выше 15% он назвал «четкими обязательствами».

До этого Джилл заявлял, что ЕК не имеет полномочий, чтобы принудить европейские компании инвестировать в Соединенные Штаты или закупать у них энергоресурсы, но чиновники попытаются убедить бизнес. Он добавил, что добившись сделки с тарифами в 15%, ЕС и Штаты избежали «наихудшего сценария».

Ранее Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%.