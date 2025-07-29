В ЕС заявили, что не смогут заставить бизнес инвестировать в США

У Еврокомиссии нет полномочий, чтобы принудить европейские компании инвестировать в Соединенные Штаты или закупать у них энергоресурсы, но чиновники попытаются убедить бизнес, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается обязательств по инвестициям и закупкам энергоресурсов. Конечно, Еврокомиссия не может диктовать компаниям условия. Но она может говорить с энергокомпаниями, может говорить с европейской промышленностью», — сказал Джилл.

Он добавил, что добившись сделки с тарифами в 15%, ЕС и Штаты избежали «наихудшего сценария».

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

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