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Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%

Трамп: США повысят пошлины до 35%, если ЕС не выполнит обязательства
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу повысить ставку импортных пошлин до 35% в случае невыполнения ЕС своих обязательств по инвестициям в американскую экономику в рамках торговой сделки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Тогда они будут платить пошлину в 35%», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры примут США, если ЕС не выполнит договоренности по инвестициям.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон пообещал вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля издание Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. Как стало известно, американский лидер направил европейцам письмо с предупреждением, что они «серьезно рискуют». После этого ЕС согласился сесть за стол переговоров и заключить сделку с США.

Ряд экспертов пришли к выводу, что торговая сделка США и Евросоюза грозит «экономической катастрофой» для европейской промышленности. Отмечается, что в краткосрочной перспективе страны ЕС столкнутся с падением экспорта, а в долгосрочной — с оттоком инвестиций и давлением на промышленность.

Ранее Захарова раскрыла, как ЕС мог избежать невыгодной торговой сделки с США.

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