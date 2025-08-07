На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому бизнесу стал доступен новый облачный хостинг 1С

MWS Cloud запустила высокопроизводительное облако для 1С
Depositphotos

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) запустила услуги хостинга 1С приложений в облаке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках сервиса для заказчиков будут развернуты приложения 1С и предоставлен доступ к ним. Также компания возьмет на себя его настройку и поддержку.

В компании добавили, что она будет разворачивать 1С на платформе VMcloud с процессорами 3,25 ГГц и большим объемом RAM. Кроме того, ее специалисты могут перенести уже существующие сервисы 1С клиента в облако.

«Компаниям больше не придется ждать поставку оборудования или самим настраивать и поддерживать приложения. Развертывание приложений происходит за минуты, а миграция в облако в рамках рабочего дня. Все это происходит бесшовно для бизнеса», — рассказал глава по продуктам MWS Cloud Михаил Тутаев.

В компании уточнили, что сервис «Облако 1С» вошел в линейку сервисов 1С, предоставляемых MWS Cloud. Помимо него компания предоставляет отдельные лицензии, которые бизнес может как купить, так и взять в аренду. Кроме того, бизнес может получить «Защищенный 1С хостинг», который защищается 7 ИБ сервисами.

