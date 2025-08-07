На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о резком увеличении стоимости морских перевозок угля из РФ

Argus: фрахт для перевозки угля подорожал в среднем на 20%
Global Look Press

Ставки фрахта судов для перевозки угля на экспорт из южных и западных портов РФ в период с июня по июль 2025 года выросли в среднем на 20% в месячном выражении. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus.

В материале отмечается, что стоимость транспортировки угля из черноморского порта Тамань в турецкий порт Искендерун увеличилась до $15 за тонну. Данный показатель вырос на четверть по сравнению с ценой, фиксировавшейся в конце мая.

При этом доставка из балтийского порта Усть-Луга в порт Искендерун обойдется в $22 за тонну угля, что на 26% выше по сравнению со стоимостью в конце мая.

На схожие уровни подорожал фрахт на дальневосточном направлении. То же касается перевозки угля из порта Усть-Луги в Индию.

5 августа журналисты РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы сообщили, что РФ в июне текущего года увеличила импорт каменного угля в республику на 28% в годовом исчислении. Аналогичный рост поставок наблюдался и по результатам первых шести месяцев 2025 года.

Ранее в министерстве энергетики РФ заявили, что ведут переговоры с рядом стран о переводе платежей за уголь в национальные валюты.

