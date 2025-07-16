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Россия ведет переговоры с отдельными странами о переводе платежей за уголь в нацвалюты

Цивилев: Россия намерена перевести в нацвалюты оплату за поставки угля на экспорт
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Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Мы столкнулись с вызовом, конечно же, и платежей. Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах», — сказал он.

По словам Цивилева, у РФ есть большой прогресс по данному вопросу.

До этого на Западе признали важность угля для мировой энергетики, поскольку этот ресурс обеспечивает порядка трети мировой генерации электроэнергии. Самое грязное ископаемое топливо продолжает стабильно добываться и использоваться в мире, несмотря на все программы по декарбонизации.

Также сообщалось, что в последние месяцы экспорт российского морского угля в Азию ослабевает. При этом сокращаются поставки как энергетических марок, так и коксующихся углей, используемых в сталелитейной промышленности.

Ранее российская угольная отрасль вновь оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки.

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