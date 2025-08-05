Россия резко нарастила поставки каменного угля в Турцию

Россия более чем на четверть нарастила поставки каменного угля в Турцию

В июне текущего года Турция увеличила импорт каменного угля из России на 28% в годовом исчислении. Аналогичный рост поставок наблюдался и по результатам первого полугодия 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

В июне объем экспорта российского каменного угля в Турцию достиг $249,4 миллиона, что, помимо годового роста, означает снижение на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

В общей сложности за период с января по июнь, экспорт угля составил $1,55 миллиарда, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

Помимо угля, Турция активно закупала в России нефтепродукты. В июне импорт этой продукции достиг $909,3 миллиона, что является максимальным показателем с начала года. В годовом сравнении поставки остались практически на прежнем уровне (снижение на 0,6%), но выросли на 2,5% по сравнению с маем.

В целом, за первое полугодие Турция импортировала российских нефтепродуктов на сумму $5,08 миллиарда, что на 14% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

До этого в Минэнерго сообщили, что основными перспективными рынками сбыта для российского угля являются Китай, Индия и Африка.

Ранее стало известно о риске существенного падения мировых цен на уголь.