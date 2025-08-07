«Эта мера уже перезрела»: экономист поддержал «высылку» компаний из Москвы

Экономист Комаров: чем больше компаний переедут из Москвы, тем лучше для всех

Правительство представило список из 170 госкорпораций и компаний с госучастием, которым рекомендовано переехать из Москвы в регионы. По мнению экономиста Василия Комарова, эти меры могут принести серьезный позитивный эффект, так как столица стала слишком дорогим и «раздутым» финансовым центром. Организации после переезда смогут оживить региональные рынки, однако проблема в том, что следовать рекомендации они не хотят, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Эта мера является не просто назревшей, но и перезревшей. У нас слишком много компаний было сконцентрировано в Москве <…>», — убежден эксперт.

По его словам, раньше это создавало комфортные условия для контроля со стороны руководства страны, так как все компании находились в одном месте, а столица выступала финансовым центром. Однако сегодня ситуация изменилась, а расположение офиса в Москве из преимущества стала «тормозом» для развития, так как Москва – слишком дорогой и «раздутый» финансовый центр.

«Нам необходимо больше финансовых центров, больше корпоративных центров. Больше компаний должны Москву покинуть и оживить региональные рынки с точки зрения потребления, недвижимости, рабочих мест. И с точки зрения общих перспектив развития», — пояснил Комаров.

Такая децентрализация бизнеса необходима, но проблема заключается в нежелании компаний следовать рекомендациям правительства, добавил экономист. Так, представить планы переездов они должны были еще в ноябре прошлого года, однако до сегодняшнего дня никаких мер не принято, заключил экономист.

Напомним, 1 августа сообщалось, что правительство России определило критерии переезда некоторых компаний из Москвы. В первую очередь перемещать будут госкорпорации и компании с госучастием, в которых работают не менее 2000 человек. Работу над перечнем ведет Минэкономразвития, в том числе в него могут добавить дочерние компании. При этом для части компаний будет предусмотрен «более мягкий» вариант – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

